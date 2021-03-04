«Сажаем их на диету»: сибирячка рассказала, как тараканов готовят к бегам

Новосибирцы делают на тараканах прибыльный бизнес. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка рассказала, о новом прибыльном бизнесе, который набирает обороты — тараканьи бега. Сама девушка дома держит ферму с рыжими насекомыми. Правда, их она выращивает для того, чтобы кормить своего экзотического питомца — пятнистого геккона.

В какой-то момент тараканы начали так быстро плодиться, что геккон не успевал их есть. Так девушка вышла на Авито и стала продавать лишних насекомых.

Как-то у сибирячки купили тараканов для соревнований.

— Для бегов тараканов даже тренируют. За 3-4 дня перед гонками их сажают на особую диету, — рассказала сибирячка изданию «Сибкрай».

Известно, что тараканодром — это по сути большая коробка с низкими бортами из прозрачного пластика или стекла, поле разделено на беговые дорожки, отмечены линии старта и финиша. Изготовить его можно самостоятельно, а можно заказать или купить в магазине. Обычно такое развлечение устраивают на вечеринках.

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