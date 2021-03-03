Архив «не резиновый»: резервов осталось на два-три года

Депутаты провели выездное совещание в Управлении государственной архивной службы Новосибирской области. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Депутаты комитета Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению провели выездное совещание в Управлении государственной архивной службы Новосибирской области. В совещании участвовали председатель комитета Олег Подойма, заместители председателя комитета Игорь Умербаев, Евгений Смышляев, Константин Антонов, депутат Дмитрий Франчук.

В ходе встречи обсуждались самые разные проблемы, озвученные на предыдущем заседании комитета.

- Когда в госархиве области закончится место под хранение документов? – задали главный вопрос региональные парламентарии.

Как ответил начальник управления государственной архивной службы региона Константин Захаров, пока имеется резерв пространства под хранение документов, который будет заполнен окончательно в ближайшие два-три года.

Константин Захаров рассказал, что электронный архив существует уже около десяти лет. С 2014 года действует сайт www.e-archive.nso.ru, где граждане могут отслеживать исполнение своих запросов, знакомиться с фото- и видеодокументами, посмотреть список ликвидированных организаций, а также увидеть метрические книги для составления своего генеалогического древа. По словам руководителей госархива, услуга по поиску предков и составлению генеалогического древа весьма востребована у жителей Новосибирской области. Оказывает эту услугу госархив региона на коммерческой основе.

Региональные парламентарии отметили, что архив мог бы зарабатывать на этом, выходить на самоокупаемость. Однако, Константин Захаров объяснил, что госархив является не бюджетным, а казенным учреждением, а, следовательно, все, что он зарабатывает, уходит в бюджет региона. Кроме того, работа по составлению генеалогического древа весьма трудозатратна, требует большого штата сотрудников. Начальник управления государственной архивной службы региона также сообщил, что планируется создать платный доступ граждан к электронному архиву метрических книг.

Законодатели в ходе встречи настаивали: за счет дополнительных доходов можно увеличить количество сотрудников либо нанимать специалистов на аутсорсинге.

- Если вы увеличите отчисления в областной бюджет, можно убеждать минфин в том, что вам нужны дополнительные ставки, это же нормальная управленческая работа», – высказал мнение заместитель председателя комитета Константин Антонов.

- Можно выстроить так, чтобы ваша дополнительная работа в этом направлении компенсировалась целевым образом в вашу структуру, – добавил председатель комитета Олег Подойма. – Возможно и получение субсидий в целях возвращения исторической памяти, которая во многом у нас потеряна за 70 лет.

Заместитель председателя комитета Игорь Умербаев поднял вопрос экономии места в архивных фондах.

- Возможен ли такой вариант: оцифровали, сохранили, выкинули? – поинтересовался законодатель. – Тогда уменьшатся объемы хранения документов в вещественном виде.

Константин Захаров ответил, что практика уничтожения бумажных документов после их оцифровки применяется только в Финляндии. У нас же не позволяет законодательство.

- Документы, которые поступают в бумажном виде, будут храниться вечно, – объяснил начальник управления государственной архивной службы региона. – Если не изменится федеральное законодательство. Моя личная точка зрения точно такая же, потому что на сегодняшний день еще не придумали долговременное хранение электронных документов.