В Новосибирске младенец оказался заперт в автомобиле

В Новосибирске грудной ребенок застрял в машине. Фото: стоп-кадр

Новосибирские спасатели помогли маме достать младенца, запертого в автомобиле. Инцидент произошел днем 3 марта в Ленинском районе Новосибирска. Сибирячка припарковала машину на улице Ватутина, вышла из нее и двери случайно заблокировала. Самостоятельно открыть дверь у женщины не вышло. Взволнованная горожанка обратилась к спасателям.

На место прибыл оперативный экипаж. Пока спасатели пытались разблокировать машину, мама малышки не находила себе места от переживаний. Через несколько минут сотрудникам МАСС удалось открыть автомобиль. В этот момент малышка, которая мирно спала, проснулась и заплакала. Но тут же оказалась на руках у счастливой мамы. Женщина поблагодарила сотрудников службы за помощь.

Как рассказали в МАСС, всего за минувшие сутки на телефон дежурного поступило 17 обращений: 6 раз спасатели выезжали на место ЧП.

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