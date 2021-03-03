Новосибирские депутаты выступили за сохранения лесов в Новосибирской области

Личный прием у Андрея Шимкива. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Эколог Юлия Колеватова пришла на прием к председателю Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с важныя вопросом - сохранение лесов Новосибирского района.

- Леса, находящиеся вокруг города, достойны оказаться под охраной. Пускай не в лесном фонде, а как в «зеленом поясе», - заявила Юлия Колеватова. - В свое время было выпущено постановление о передаче лесхозпредприятиям территорий, покрытых лесом. Во всех районах леса ушли в лесной фонд, а в Новосибирском – зависли. В свое время в Запсиблеспроекте мы пытались найти хоть какие-то данные по материалам лесоустройства. Их нет, они пропали. И почему это случилось, можно только догадываться».

Ситуация между тем усугубляется, что выражается не только в росте незаконных вырубок. Эколог привела пример нового генплана Раздольненского сельсовета, где часть лесных территорий были переведены в промышленную зону, а, значит, произрастающие здесь леса оказались открыты для вырубки. Или другой пример из Жеребцово. «Территория лесного фонда и рядом - «сельхозка», 6 га. Точно такой же лес, только на землях сельхозназначения. Участок попадает в частные руки, и лес вырубается. Сейчас в деревню въезжаешь, и видно - плешь на горе белеет. Люди возмущены, делают запросы в разные инстанции. У нас целая подборка ответов. И везде – все делается в рамках закона!» - негодует Юлия Колеватова.

Андрей Шимкив предложил такой выход из ситуации:

- Надо возобновить деятельность рабочей группы, которая была в свое время создана при министерстве природных ресурсов и экологии. В минприроды по лесам много материалов, уверен, что большую часть найдем. Первое, что нужно сделать – провести инвентаризацию лесов. Земельные участки разных форм собственности, в том числе некоторые леса находятся на частной земле, некоторые – в фонде перераспределения, некоторые на территории поселений. Надо провести инвентаризацию, чтобы понимать уже потом, куда двигаться, - заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области.

Председатель Законодательного Собрания рекомендовал включить в рабочую группу заместителя председателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Дениса Субботина и эколога Юлию Колеватову. Сроки возобновления деятельности рабочей группы также определены – в конце марта-начале апреля рабочая группа должна приступить к работе.