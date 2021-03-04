В Кольцово под окнами высотки обнаружили мертвую 73-летнюю женщину

Следователи работают на месте, где прохожие обнаружили мертвую пенсионерку.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В четверг, 4 марта, в Кольцово под окнами дома на проспекте Никольском прохожие нашли мертвую пенсионерку. Инцидент произошел рано утром. Очевидцы тут же сообщили об этом в правоохранительные органы.
Известно, что женщине было 73 года. Сибирячка проживала на седьмом этаже дома, у которого ее обнаружили. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.
— На месте происшествия работают следователи. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Точную причину смерти пожилой женщины установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной версии, пенсионерка могла покончить с собой.
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