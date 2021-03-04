В Новосибирске автомеханик украл с машин, которые брал в прокат, запчасти на 3 миллиона рублей

Новосибирца, укравшего запчасти с машин на три миллиона рублей, будут судить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить 28-летнего работника СТО. Автомеханика обвиняют по статье «Кража». Он похищал дорогостоящие детали с автомобилей, которые брал в прокат.

— По данным следствия, горожанин в течение июля 2020 года через мобильное приложение неоднократно арендовал в прокатной организации автомобили. Машины он отгонял на СТО, где извлекал из них дорогостоящие детали, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого он возвращал автомобили владельцу. Действуя по преступной схеме, сибиряк наворовал деталей на сумму более трех миллионов рублей.

В настоящий момент прокуратура утвердила в отношении новосибирца обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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