В Новосибирске автомеханик украл с машин, которые брал в прокат, запчасти на 3 миллиона рублей

Новосибирца, укравшего запчасти с машин на три миллиона рублей, будут судить.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске будут судить 28-летнего работника СТО. Автомеханика обвиняют по статье «Кража». Он похищал дорогостоящие детали с автомобилей, которые брал в прокат.
— По данным следствия, горожанин в течение июля 2020 года через мобильное приложение неоднократно арендовал в прокатной организации автомобили. Машины он отгонял на СТО, где извлекал из них дорогостоящие детали, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После этого он возвращал автомобили владельцу. Действуя по преступной схеме, сибиряк наворовал деталей на сумму более трех миллионов рублей.
В настоящий момент прокуратура утвердила в отношении новосибирца обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в суд.
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