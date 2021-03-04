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Общество

В Новосибирске оштрафовали на 50 тысяч рублей коллектора, неоплатившего госпошлину

Об этом рассказали судебные приставы, которые обнаружили нарушение
Ульяна ДЖАНКОВА
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По решению суда коллектора оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По решению суда коллектора оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на 50 тысяч рублей оштрафовали руководителя коллекторской фирмы. Судебные приставы при проверке обнаружили, что сибиряк не оплатил госпошлину. Как уточнили КП-Новосибирск в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, по закону руководителя коллекторских агентств самим запрещено иметь долги.

— В отношении гендиректора был составлен протокол об административном правонарушении. По решению Арбитражного суда Новосибирской области руководителя привлекли к ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали судебные приставы.

Кстати, Седьмой арбитражный апелляционный суд решение оставлено без изменения.

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