Новосибирские полицейские разыскивают водителя, сбившего на пешеходном переходе пенсионерку

В Новосибирске на пешеходном переходе неизвестный сбил женщину. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске на улице Ипподромская под колесами автомобиля оказалась пожилая горожанка. Неизвестный водитель сбил женщину, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерка попала в больницу с травмами. Известно, что авария случилась 3 марта, днем. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— 3.03 в 13:40 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигался по улице Ипподромская со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя, в пути следования у дома 45 по улице Ипподромская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала 68-летняя горожанка. Ее доставили в больницу. Медики диагностировали у женщины перелом ноги.

В Госавтоинспекции просят очевидцев аварии обратиться по телефонам: 232 23 51, либо 232.

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