В Новосибирске из-за снегопада ограничат движение грузовиков в часы пик

В Новосибирске на два дня ограничат движение грузовиков.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 4 марта, в ГИБДД по Новосибирску сообщили о том, что на два дня в городе введут ограничение на передвижения грузовиков. Это связано с плохой погодой. По прогнозу синоптиков, в Новосибирске 4 и 5 марта будет метель и снегопад.
Итак, 5 марта движение фур будет ограничено с 16.00 до 24.00, 5 марта — с 7.00 до 12.00 и с 14.00 до 24.00.
— Кроме того, с 5 по 10 марта инспекторы ДПС проведут рейд «Нетрезвый водитель». Для этого на некоторых участках дороги также введут ограничения и будут проверять каждого водителя, — уточнили в ГИБДД по Новосибирску.
Госавтоинспекция Новосибирска просит водителей в эти дни заранее планировать маршрут движения по дорогам города, либо воспользоваться услугами общественного транспорта.
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