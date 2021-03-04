В Новосибирске из-за снегопада ограничат движение грузовиков в часы пик

В Новосибирске на два дня ограничат движение грузовиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 4 марта, в ГИБДД по Новосибирску сообщили о том, что на два дня в городе введут ограничение на передвижения грузовиков. Это связано с плохой погодой. По прогнозу синоптиков, в Новосибирске 4 и 5 марта будет метель и снегопад.

Итак, 5 марта движение фур будет ограничено с 16.00 до 24.00, 5 марта — с 7.00 до 12.00 и с 14.00 до 24.00.

— Кроме того, с 5 по 10 марта инспекторы ДПС проведут рейд «Нетрезвый водитель». Для этого на некоторых участках дороги также введут ограничения и будут проверять каждого водителя, — уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

Госавтоинспекция Новосибирска просит водителей в эти дни заранее планировать маршрут движения по дорогам города, либо воспользоваться услугами общественного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.