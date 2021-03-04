Мать зарезанного студента НГТУ просит ужесточить наказания для убийцы сына

Парень уверял, что пошел на убийство не из-за девушки. Фото: vk.com.

Стали известны новые подробности страшного убийства в сквере НГТУ: там 16 февраля студент-психолог Денис Миллер зарезал одногруппника. КП-Новосибирск пообщалась с мамой убитого парня. Она рассказала, что намерена добиваться ужесточения наказания для убийцы сына.

— Сейчас для нас главная цель — посадить убийцу надолго, а для этого нужно, чтобы уголовное дело переквалифицировали со статьи 105 часть 1 на часть 2. Мы отравили жалобы в разные инстанции с просьбой переквалифицировать дело, пока официального ответа нет, — сообщила КП-Новосибирск мать убитого студента.

Напомним, конфликт между одногрупниками произошел из-за девушки. От ножевых ранений скончался 26-летний парень. Как сообщается в соцсетях, и погибший, и нападавший, учились в этом вузе. Убийца также оставил на своей странице в соцсети пост. В нем он рассказал о причинах преступления.

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