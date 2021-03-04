Мать зарезанного студента НГТУ просит ужесточить наказания для убийцы сына

Парень уверял, что пошел на убийство не из-за девушки. Фото: vk.com.
Стали известны новые подробности страшного убийства в сквере НГТУ: там 16 февраля студент-психолог Денис Миллер зарезал одногруппника. КП-Новосибирск пообщалась с мамой убитого парня. Она рассказала, что намерена добиваться ужесточения наказания для убийцы сына.
— Сейчас для нас главная цель — посадить убийцу надолго, а для этого нужно, чтобы уголовное дело переквалифицировали со статьи 105 часть 1 на часть 2. Мы отравили жалобы в разные инстанции с просьбой переквалифицировать дело, пока официального ответа нет, — сообщила КП-Новосибирск мать убитого студента.
Напомним, конфликт между одногрупниками произошел из-за девушки. От ножевых ранений скончался 26-летний парень. Как сообщается в соцсетях, и погибший, и нападавший, учились в этом вузе. Убийца также оставил на своей странице в соцсети пост. В нем он рассказал о причинах преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Если вы это читаете, значит, я зарезал своего одногруппника»: магистрант психологии убил студента, который увел у него девушку.
После преступления он оставил длинный пост в соцсетях. В нем передал привет своей бывшей и рассказывал о сопернике. (подробнее)
«Он это сделал, потому что соперник лучше него»: профайлер и психолог посмотрели соцсети студента, подозреваемого в убийстве одногруппника из-за девушки.
Мы попросили экспертов изучить личность подозреваемого и понять, можно ли было предотвратить жестокое преступление. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер