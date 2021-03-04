«Сбивали пламя снегом»: в Новосибирске во дворе дома загорелся автомобиль

В Новосибирске вечером загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр

В Советском районе Новосибирска вспыхнул легковой автомобиль. По словам свидетелей, пожар произошел поздно вечером, 3 марта, на улице Барьерная у дома №1. Тушить машину помогали очевидцы. Кадры с места пожара появились в соцсети.

На видеоролике, опубликованном в группе «АСТ-54», видно, что легковой автомобиль горит открытым пламенем: огонь вырывался из-под капота. По всей видимости источник возгорания был моторном отсеке машины. До приезда МЧС с огнем боролись очевидцы: они закидывали его снегом. Позже на место ЧП прибыли два пожарных расчета и приступили к ликвидации огня.

Что послужило причиной возгорания, пока не ясно. Обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

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