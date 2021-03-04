Пробки в Новосибирске на утро 4 марта 2021 года: на площади Труда затор

На правом берегу большая пробка на улице Татьяны Снежиной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Новосибирске на утро 4 марта 2021 года сковали движение в городе. По данным сайта «2ГИС», заторы на дорогах достигли 8 баллов. Автомобилисты жалуются на гололед.

— На левом берегу невозможно проехать по площади труда в сторону улицы Широкая и Станиславского. Так же полностью стоит Тещин язык и улица Петухова. Чтобы доехать до станции метро «Карла Маркса» может уйти больше 30 минут: в ту сторону большой затор на улице Сибиряков-Гвардейцев, — сообщает сервис «2ГИС».

На правом берегу дорожная обстановка чуть лучше. По традиции утренняя пробка есть на улице Большевистской и Кирова. Очень сложно уехать с улицы Татьяны Снежиной в сторону Гусинобродского шоссе. Небольшая пробка собралась на улице Бориса Богаткова в сторону станции метро «Золотая Нива».

По прогнозу синоптиков 4 марта Новосибирск накроет снегопад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.