Погода в Новосибирске на 4 марта 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет теплый день Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 4 марта 2021: город накроет снегопад. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой дня местами ожидается небольшой снег. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -8,-10 градусов. На дорогах — гололедица. Днем воздух прогреется до -3, -5 градусов, по области — до -1 градуса. Местами порывы южного ветра усилятся до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает теплый день с мокрым снегом. Температура утром будет -10 градусов, днем — -3 градусов, а вечером также — 3 градуса. По прогнозу теплой будет и ночь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.