В Новосибирске подростки очистили от снега дворы пенсионеров

Ребята на добровольной основе помогают чистить снег пенсионерам. Фото: Евгений Кочкин

Огромные сугробы уже давно стали для новосибирцев, хоть и неприятным, но привычным явлением. Особенно много хлопот они доставляют жителям частных домов, которым приходится регулярно очищать от снега свои участки. Специально для того, чтобы помочь в этом деле пенсионерам, молодежь из Первомайского района проводит зимой так называемые «снегоуборочные недели».

Такие "снегоуборочные недели" они проводят уже не в первый раз. Фото: Евгений Кочкин

— Инициатива эта появилась в молодежном совете Первомайского района. У нас там ребята занимаются разной деятельностью, в том числе и волонтерской. Вот эта акция у нас уже проходит не первый раз — радует, что с каждым годом все больше желающих поучаствовать в ней, — рассказал КП-Новосибирск глава молодежного совета Первомайского района Илья Виниченко. — Мы проводим опрос среди жителей района, выясняем, кому нужна помощь, договариваемся заранее с пенсионерами, и приходим к ним чистить снег. Весь необходимый инвентарь нам выдает администрация.

Весь необходимый инвентарь ребятам выдает администрация. Фото: Евгений Кочкин

За эту неделю, с 1 марта, ребята уже успели почистить пять дворов — и останавливаться на этом они не планируют. Ведь и снег в Новосибирске таять пока что не спешит.

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