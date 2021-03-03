Появились фото пожара на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске 3 марта 2021 года

Пожар на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске 3 марта 2021 года уже удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске 3 марта 2021 года уже удалось потушить. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

— За 35 минут пожарные ликвидировали открытое горение в квартире на четырнадцатом этаже в 25-этажном жилом доме по улице Дуси Ковальчук. На верхних этажах присутствовало сильное задымление, жильцы некоторых квартир просили о помощи. С выше расположенных этажей звенья газодымозащитной службы эвакуировали 38 человек, из них 9 детей. Никто из них не пострадал, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате случившегося никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Выяснилось, что в самой загоревшейся квартире вспыхнули домашние вещи в одной из комнат. В помещении спасатели никого не обнаружили. Сибиряки смогут вернуться домой после того, из подъезда удалят дым.

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