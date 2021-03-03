Пожар на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске 3 марта 2021 года: горит квартира

На кадрах ролика видно, что пламя вырывается из двух окон на 14 этаже дома. Фото: Кадр из видео

Пожар на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске 3 марта 2021 года засняли на видео очевидцы. На кадрах ролика видно, что пламя вырывается из двух окон на 14 этаже дома.

— В доме №248 на улице Дуси Ковальчук из двух окон, расположенных на четырнадцатом этаже вырывается пламя. Прибывшие на место пожарные производят эвакуацию жильцов, среди которых много детей, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что о пострадавших в результате данного пожара информации не поступало:

— В 21:39 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о задымлении в подъезде 25-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Дуси Ковальчук. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя 5 минут после вызова — на момент их прибытия из окон на четырнадцатом этаже шел дым. Спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей подъезда и одновременно начали тушить пожар в квартире. Информации о пострадавших на данный момент не поступала. Пожарные продолжают работать на месте, — пояснили в областном МЧС.

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