Сибиряка, убившего соседа из-за ревности, осудили на 11 лет

Сибиряку, который из-за ревности выстрелил в соседа, а потом поджег его дом, вынесли приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряку, который из-за ревности выстрелил в соседа, а потом поджег его дом, вынесли приговор. Его признали виновным в Убийстве по статье 105 УК РФ и в поджоге по статье 167 УК РФ.

— В ходе осмотра места происшествия сотрудников правоохранительных органов насторожило, что тело потерпевшего находилось далеко от спального места, не в доме, а между крыльцом и верандой. Правоохранители определили круг общения потерпевшего, опросили местное население и вышли на очевидцев преступления, которые рассказали о том, как все произошло, — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Следователи вместе с полицейскими и задержали подозреваемого.

Сибиряк свою вину в преступлении признал и со следствием сотрудничал. Суд назначил ему наказание в виде 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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