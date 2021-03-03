В Новосибирске 18-летний парень угнал иномарку: его задержали гаишники

В Новосибирске двое выпивших парней угнали иномарку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске двое выпивших парней угнали иномарку. Их задержали сотрудники ДПС, сейчас сибиряками занимается полиция.

— Около пяти часов утра 2 марта экипаж ДПС, дежуривший в Ленинском районе, получил информацию об угоне машины «Хонда Цивик» около дома №2 на улице Дмитрия Шмонина. В городе был объявлен план «Перехват», — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Около дома №8 на улице Спортивная, инспекторы ДПС остановили угнанный автомобиль. За рулем машины был 18-летний парень, ранее судимый за грабеж по статье 161 УК РФ. С ним в авто был 25-летний пассажир, оба молодых человека были нетрезвые.

Сибиряков доставили в отдел полиции, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Кроме того, водителя привлекли также к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде по статье 12.8 КоАП РФ.

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