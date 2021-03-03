Погода в Новосибирске на начало весны 2021 года: когда похолодает до -20

В определенные дни синоптики обещают и довольно ощутимое похолодание. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Погода в Новосибирске на начало весны 2021 года в целом ожидается теплой. Однако в определенные дни синоптики обещают и довольно ощутимое похолодание.

— Днем 3 марта температура воздуха будет удерживаться в районе -11 градусов, вечером возможно похолодание до -12…-17 градусов. В последующие дни такой низкой температуры не ожидается: в четверг, 4 марта, столбик термометра опустится до -7… -11 градусов, в пятницу, 5 марта, немного потеплеет — температура будет удерживаться в районе -4…-6 градусов, — сообщает сайт «Гисметео».

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в ближайшие дни в Новосибирске ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет удерживаться в районе -3…-9 градусов, ветер будет со средней скоростью 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 746-753 миллиметра ртутного столба.

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