Волонтеры поздравляют женщин-медиков ковидных госпиталей Новосибирска

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Волонтеры «Единой России» продолжают поддерживать врачей в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью в Новосибирской области улучшается, помощь и внимание медикам «красной зоны» по-прежнему необходимы.

В честь Международного женского дня новосибирские единороссы запустили акцию «Спасибо вам, женщины». Добровольцы доставляют сладкие подарки медикам новосибирских больниц. Акция охватит все учреждения, имеющие статус ковидных госпиталей.

- Наш региональный волонтерский центр продолжает работу. Накануне 8 Марта мы поздравляем женщин, которые трудятся в «красной зоне» больниц: врачей, медсестер, санитарок. Торты и чайные наборы, несомненно, поднимут настроение после тяжелой трудовой смены, - сказала руководитель регионального Волонтерского центра Юлия Швец.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Два больших торта и наборы к чаю волонтеры привезли 3 марта в Детскую городскую клиническую больницу № 3.

- Большое спасибо, что не забываете и заботитесь о нас. Обычно в праздничные дни наш коллектив работает в полном составе. И днем и ночью дежурят усиленные бригады. Но это не означает, что женщины-медики остаются без внимания. У нас есть прекрасная традиция, которую поддерживает профсоюзный комитет. Женским коллективом мы идем на спектакль в оперный театр. Не скажу, что работа отнимает праздник - 8 Марта чувствуется всегда, это же весна. В этот день к женщинам особое отношение, и без поздравлений никто не остается, - поблагодарила за приятный сюрприз исполняющая обязанности главного врача по лечебной части Детской городской клинической больницы № 3 Ольга Плотникова.