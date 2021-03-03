Новосибирские следователи прокомментировали предупреждения о «дне суицида среди подростков»

В Следственном комитете прокомментировали предупреждения о «дне суицида» среди подростков.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Следственном комитете прокомментировали предупреждения о «дне суицида среди подростков». Напомним, ранее мы писали о том, что школьные учителя и руководители кружков обратились к взрослым с просьбой внимательно следить за подростками.
Некоторые сибиряки в соцсетях писали о том, что подобные предупреждения поступили педагогам от следователей. Однако в областном следственном комитете эту информацию опровергли:
— Подобные предупреждения следственный комитет не составлял и никому не направлял, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СК по Новосибирской области.
Отметим также, что, по словам родителей, корни этой ситуации уходят в видеоролики с призывами ко «дню суицида» в ТикТоке. Сейчас соцсеть блокирует подобные видео: при наборе там данного хештега теперь появляются детские телефоны доверия. А в Следственном комитете России уже начали доследственную проверку по данному факту.
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