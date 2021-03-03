Пробки в Новосибирске на вечер 3 марта 2021 года: на Фабричной не проехать

Днем пробки сковали городские дороги.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 3 марта 2021 года сковали город. Как показывает сервис «2ГИС» заторы на дорогах достигли 7 баллов. Невозможно уехать как на правый, так и на левый берег.
— Как обычно стоит Димитровский мост. Долгое время автомобилистам придется простоять в пробке в сторону метро «Речной вокзал» по улице Большевисткая. Длинная пробка собралась на Мочищенском шоссе, — показывает карта.
По одной из версии водителей всему виной гололед, который образовался на дорогах из-за заморозков. Автомобилисты крайне возмущены сложившейся ситуацией:
— Кто им права давал? Сколько таких за рулем сидит?
— Что вечно происходит на этом участке дороги?
— Ситуация с пробками уже доходит до абсурда.
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