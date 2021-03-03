В Новосибирске иномарка после ДТП отлетела в 24-летнюю девушку

В Новосибирске иномарку отбросило на девушку-пешехода. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В среду, 3 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. На улице Толмачевской столкнулись две иномарки: Hyndau Elantra и Toyota Premio. Автомобиль Toyota отлетел на девушку-пешехода. Ее увезли на «скорой» в больницу. Подробности аварии КП-Новосибирск рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— В 13:15 водитель на автомобиле Hyundai Elantra двигался по улице Толмачевской со стороны улицы Хилокская, при повороте налево, к дому 23 по улице Толмачевская, столкнулся с автомобилем Toyota Premio, который двигался во встречном направлении, после чего автомобиль Toyotа откинуло на пешехода, — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадала девушка 1996 года рождения. Ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом правой ноги.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить обстоятельства случившегося, а также виновника ДТП.

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