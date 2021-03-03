Поиски 45-летнего сибиряка с родимым пятном на лбу завершены

Новосибирца нашли спустя пару часов, как объявили поиск. Фото: «Маяк»

Волонтеры поискового отряда «Маяк» завершили поиски 45-летнего Сергея Гриднева. Мужчина жив, с ним все в порядке.

— Были свидетельства, по которым оперативно выдвинулись экипажи для проверки. По итогу, мужчина самостоятельно вернулся домой, — уточнил КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчина вышел из своего дома на улице Петухов утром 26 февраля. После этого о месте его нахождения ничего не было известно. Одной из примет стало родимое пятно на лбу мужчины.

Напомним, в Новосибирске по-прежнему ищут девушку с афрокудрями. Сибирячка больна диабетом, ей постоянно нужно ставить уколы.

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