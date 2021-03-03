В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самому старшему было 88 лет

Коронавирус за последние сутки унес жизни 9 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 3 марта, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 65 лет, 68 лет, 83 года и женщины в возрасте 63 года, 64 года, 67 лет, 82 года, 83 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 461 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 90 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 107 человек, выздоровели 112 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 36082 человека, в том числе 2033 ребенка, выздоровели 33107 пациентов.

Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.

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