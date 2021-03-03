Новосибирск. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в зале суда Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирская прокуратура и Минфин оспорили решение суда о компенсации экс-губернатору Василию Юрченко.

— Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска подала апелляционное представление, в котором просила постановление суда отменить. Также жалобу подало Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления казначейства по Новосибирской области, — сообщает суд.

Напомним, что в конце 2020 года суд взыскал с Минфина в пользу экс-губернатора более 5,7 миллиона рублей в счет возмещения вреда за уголовное преследование. Здесь учитывался имущественный вред и расходы на юридическую помощь. В настоящий момент материал направлен в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда.

Экс-глава Новосибирской области покинул свой пост со скандалом в 2014 году. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, одно из них дошло до суда и обернулось условным сроком. Его обвиняли в превышении полномочий. Однако бывший чиновник считает уголовное преследование в отношении себя незаконным.

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