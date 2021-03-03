В Новосибирске пропал мужчина с родимым пятном на лбу

В Новосибирске пропал 45-летний мужчина. Фото: «Маяк»

В Кировском районе Новосибирска пропал 45-летний Сергей Гриднев. Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк».

— Мужчина ушел из дома на улице Петухова 26 февраля около 9.00 и до сих пор о нем ничего неизвестно. Сейчас выясняем обстоятельства его исчезновения, — уточнил КП-Новосибирск руководитель отряда Павел Злобин.

Приметы пропавшего мужчины: рост 186 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.

Особые приметы: на лбу имеется родимое пятно.

Был одет в черную вязаную шапку, коричневый пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы, темно-синие ботинки. При себе имел черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.

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