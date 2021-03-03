Министр здравоохранения Михаил Мурашко проверит вакцинацию в Новосибирске

Министр здравоохранения проверит пункт вакцинации от коронавируса в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 марта, в Новосибирск приехал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Цель его визита — проверить, как в области проводится прививочная кампания от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Известно, что Мурашко посетит пункт вакцинации против COVID-19 в Госпитале ветеранов войн №3. Здесь он оценит работу регистратуры, которая записывает желающих на вакцинацию. Кроме того, министр здравоохранения проверит работу самого прививочного кабинета.

Напомним, по состоянию на 1 марта вакцину от коронавирусной инфекции получили уже 59 682 жителей Новосибирской области. Поставить прививку от вируса можно в любой из 59 взрослых поликлиник региона. Всего в области доступны 70 пунктов вакцинации.

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