"Это что еще за король": новосибирец на дорогом кроссовере ехал по встречке на шоссе

Новосибирец на LEXUS ехал по встречной полосе. Фото: стоп-кадр

В среду, 3 марта, на Большевистской улице в Новосибирске водитель кроссовера «Lexus» двигался по встречной полосе. Очевидец снял происходящее на видео и поделился им в соцсети. По словам автора ролика, автолюбитель выехал на встречку, чтобы сократить свой путь.

На кадрах видно, что кроссовер двигается по обочине встречной полосы, включив «аварийку». Автор ролика предположил, что водитель решил преодолеть пробки и развязки на Большевистской улице.

— Вот что у нас делаю «короли дорог»! Зачем ехать со всеми, когда можно вот там проехать? — говорит автор ролика, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторы возмутились происходящим. По их мнению, водитель «Lexus» грубо нарушает ПДД, подвергая опасности других участников движения.

Однако некоторые предположили, что машина сломалась, поэтому движение по встречной стало вынужденной мерой.

Отметим, что согласно КоАП, движение по обочине встречной полосы приравнивается к движению по встречной. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

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