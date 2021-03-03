«Парень, ты чего тупишь»: новосибирец поскандалил с водителем, объезжавшем пробку по тротуару

Новосибирец поскандалил с водителем, объезжавшем пробку по тротуару. Фото: стоп-кадр

Новосибирские водители нашли новый метод борьбы с пробками. Они решили объезжать заторы по тротуару. Автолюбители превратили пешеходную дорожку в проезжую часть на улице Большая у здания № 582/1. Автомобилистов не смутило, что в это время по тротуару шли люди.

Однако пешие участники движения молчать не стали. Так, один сибиряк преградил путь водителю внедорожника. Мужчина за рулем «Toyota Tundra», который ехал во главе колонны машин, всячески пытался убедить пешехода уйти с дороги и не мешать движению автомобилей. В паблике «АСТ-54» опубликовали видео противостояния пешехода и автолюбителя.

— Парень, ты чего тупишь? В чем проблем-то отойти? Видишь, сколько машин сзади стоит? Где ты нашел здесь тротуар? — негодует водитель внедорожника на видео.

В свою очередь пешеход не сдался. Он настаивал на том, что водители грубо нарушают ПДД. Сибиряк предложил водителю внедорожника вызвать ГИБДД, чтобы инспекторы решили, кто прав.

Большинство комментаторов поста поддержали пешехода. Они признали, что объезжать пробки по тротуару — недопустимо.

— Вот все говорят, что причина этих нарушений проблема с дорогами города: плохо почищены, перегружены, но ведь это не повод нарушать ПДД! В конце концов, они прописаны давным -давно, не для этикета, а ради безопасности общества, — возмутился один из подписчиков.

Однако нашлись и те, кто уверен, что такой вариант лучше, чем стоять в изнурительных заторах.

— Вы постойте в пробке круглые сутки там и потом по-другому запоете, умники! Если еще какой-нибудь умник залезет там под фуру на сужении, то можно разворачиваться и обратно на работу ехать, а не домой!

Отметим, что езда по тротуару карается административной ответственностью. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысячи рублей.

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