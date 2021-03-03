Из новосибирского зоопарка отправили необычную посылку петербургскому бизнесмену: посмотрите, кто в ней

Необычная посылка прилетела в Санкт-Петербург из Новосибирска. Фото: Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Бизнесмен из Санкт-Петербурга получил необычную посылку, отправленную новосибирским зоопарком. Самолетом в коробке прилетели четыре кошачьих лемура. Об этом рассказали пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

— Животные прошли ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» и отправились в Приозерский район Ленинградской области, — уточнили в ведомстве. — Животные здоровы, чувствуют себя хорошо, документы в порядке.

Для того, чтобы безопасно доставить животных, их посадили в деревянную коробку и сделали в ней отверстия. Судя по видео, сделанное после перелета, животные на самом деле чувствуют себя хорошо. На кадрах они невозмутимы и спокойны.

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