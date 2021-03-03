В Новосибирске суд отправил в СИЗО внука, зарезавшего своего 91-летнего дедушку

Новосибирца, которого обвиняют в убийстве дедушки,отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд определили меру пресечения 44-летнеему новосибирцу, которого обвиняют в убийстве своего 91-летнего дедушки. Это произошло 28 февраля в доме на улице Бетонной. На теле пожилого сибиряка были обнаружены травмы в области головы, тела, верхних и нижних конечностей. В обстоятельствах дела разбираются следователи.

— 2 марта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении по 27 апреля 2021 года, — говорится в сообщении суда.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, новосибирец напал на своего дедушку после ссоры. Он несколько раз ударил его ножом. Долгожитель скончался на месте. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

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