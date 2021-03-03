Пробки в Новосибирске на утро 3 марта 2021 года: на дорогах много аварий

Многие из-за пробок могут опоздать на работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 3 марта 2021 года уже достигли 8 баллов. Из-за гололеда на дорогах много аварий и сломанных машин. Об этом сообщает сервис «2ГИС».

— Произошли заторы на улицах Станиславского, Котовского, Троллейная. Полностью стоит улица Немировича-Данченко , а так же Тещин язык. По улице Ватутина не проехать до самой станции метро «Площадь Маркса», — рассказывает карта «2ГИС».

На правом берегу ситуация на дорогах куда проще. Как обычно стоит улица Большевистская и Кирова. Небольшие заторы образовались на улицах Октябрьская магистраль, Военная и Гусинобродском шоссе.

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