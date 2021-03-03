«Посмотрите, какие они огромные»: новосибирцев напугала стая бродячих псов

Новосибирцев напугала стая бродячих собак. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска рассказала о бродячих псах, которые облюбовали один из дворов дома на пересечении улицы Есенина и Гусинобродского шоссе. Сибирячка сняла животных на видео и поделилась им в соцсети. Женщина уверена, собаки опасны, особенно для детей. Сибирячка насчитала во дворе 11 бездомных псов.

— Размеры шокируют. И куда обращаться, без понятия. Страшно даже взрослым, не говоря о детях, которых здесь немало, — поделилась автор видео.

В комментариях к посту мнения разделились. Так, некоторые пожалели собак и обвинили в ситуации людей:

— Кто их выбрасывает? Люди, которые безответственные! Причем здесь собаки? Почему агрессия к животным бродячим? Почему вы не пишите про людей?

Однако большинство согласились с автором, что животные опасны. По словам горожан, бродячие псы непредсказуемы: в любой момент они могут наброситься на человека. Особенно беззащитны перед ними дети.

— Я их вчера видел, бегали они, девочку напугали возле Куприна, 18. Повезло жена выходила и помогла ей чтоб они не кинулись на девочку. А так отлов и все пускай решают чтоб до греха не доводить, — рассказал один из комментаторов.

Отметим, что весной у собак начинает брачный период. В это время животные особенно агрессивны.

Напомним, для отлова бездомных зверей жителям нужно обратиться в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Телефоны организации: 380-42-01, 380-13-62.

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