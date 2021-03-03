Новосибирец поверил посту о больной маме подруги и перевел 47 тысяч рублей мошенникам: юрист посоветовал, что делать

Новосибирец отправил на карту мошенникам 47 тысяч рублей.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Новосибирец увидел в соцсети пост знакомой о том, что ее мама попала в аварию и ей нужна серьезная операция. Девушка просила помочь собрать деньги. Мужчина перевел 47 тысяч рублей по реквизитам карты, указанным в сообщении.
— После этого мужчина позвонил знакомой. Девушка пояснила, что ее страницу в соцсети взломали, и подобные новости она не размещала, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сибиряк написал заявлению в полицию.
Юрист Марина Пьянкова рассказала, можно ли в таком случае вернуть свои деньги обратно.
— Это неосновательное обогащение. Деньги вернуть будет сложно. Если всю сумму отправили мгновенным переводом, по номеру телефона, то банк не сможет задержать их. Если же по реквизитам карты, то тут проще: деньги могут быть в банке и не ушли мошенникам. Тогда их можно будет вернуть. Лучше прежде всегда звонить человеку, у которого проблемы, и вы хотите помочь и уточнить, насколько реальна проблема, не нужно никому отправлять свои деньги по кличу в соцсети. Если вы хотите помочь благотворительному фонду, смотрите их документы, — отметила Марина Пьянкова.
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