Губернатор Андрей Травников поручил муниципалитетам активнее включиться в проект по господдержке самозанятых

Губернатор Андрей Травников поддерживает важный проект. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирская область еще в 2020 году присоединилась к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Применять спецрежим могут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору.

- Проект направлен не на увеличение поступлений налогов. Главный результат, который мы ожидаем от специального налогового режима – более активное развитие нашего предпринимательства, и значимый вклад от деятельности наших предприимчивых граждан в развитие экономики нашего региона и экономик муниципалитетов. Прошу подключиться к этой важной работе не только руководителей областного уровня, но и глав муниципалитетов, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

О реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» участникам совещания доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров:

- Новый налог на профессиональный доход для самозанятых предусматривает два вида ставок: 4% в отношении доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, физическим лицам; 6% в отношении доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн. рублей. С целью дальнейшей популяризации налога на профессиональный доход, создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был создан новый федеральный и, соответственно, новый региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Федеральным проектом для Новосибирской области на 2021 год установлен целевой показатель – количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – 33 560 человек. По данным на 1 февраля 2021 в нашем регионе это число составляет более 35 тысяч человек. Это 104,5% от целевого показателя.