В Новосибирской области более 7 тысяч многодетных семей приобрели автомобили благодаря нацпроекту «Демография»

Тысячи семей получили выплаты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сертификат на областной семейный капитал – одна из четырех мер поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В Новосибирской области ими распорядились 26,6 тысяч семей, из которых более 7 тысяч семей использовали сертификат на приобретение автотранспорта.

- В 2021 году размер выплаты проиндексирован и составляет 112 378,24 рублей. Для получения сертификата многодетным семьям региона необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, - рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Многодетные семьи самостоятельно принимают решение, на какие цели направить финансовые средства меры поддержки. Так, 7 311 семей региона использовали сертификат на приобретение автотранспорта. Среди других направлений по популярности – улучшение жилищных условий, покупка сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальная адаптация ребенка-инвалида, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также формирование накопительной части трудовой пенсии родителей.

Узнать всю важную информацию о выплатах можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.