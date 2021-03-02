Новосибирских родителей предупреждают о «дне суицида среди подростков»

Родителей просят внимательнее следить за своими детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы пересылают другу в чатах сообщения-предупреждения о том, что на днях якобы планируется массовое самоубийство среди подростков. Родителей просят внимательнее следить за своими детьми.

— Просьба уделить особое внимание подросткам и их занятости. По возможности, деликатно провести с ними беседу, — говориться в одном из таких сообщений.

В социальных сетях эту тему уже начали бурно обсуждать сибиряки. Некоторые из них предполагают, что данное предупреждение — фейк:

— Это очередной фейк?

— Не знаю, стоит ли этому верить, но нас предупредили об этом руководители кружка.

— Видели, что подобное ходит и по соцсетям, — пишут люди.

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