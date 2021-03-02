Новосибирский ветеран потерял в Москве паспорт — на него мошенники оформили кредит в полмиллиона

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирский пенсионер несколько месяцев не получает пенсию из-за кредита, который оформили на его потерянный паспорт. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— Пенсионер из Новосибирской области, ветеран двух войн в Чечне, несколько месяцев не получает пенсию. Несколько лет назад, находясь в городе Москва, в общественном транспорте мужчина потерял паспорт. О случившемся он сразу сообщил в полицию, однако на него все же кто-то оформил кредит без его ведома на сумму в 500 тысяч рублей. Сейчас ветерану перестали выплачивать пенсию из-за того, что с его карты деньги списываются в счет задолженности по кредитам, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время по данному факту проводит доследственную проверку Коченевский межрайонный следственный отдел. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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