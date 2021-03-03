Погода в Новосибирске на 3 марта 2021 года: в город возвращается тепло

В городе ожидается небольшой снег. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 3 марта 2021 года будет теплой, но снежной. Об этом сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

— Ночью 3 марта температура воздуха составит минус 18 - минус 20 градусов, а уже днем потеплеют до минус 8 - минус 10 градусов. Ожидается юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков, а вот ночью может пойти снег, — обещают синоптики.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», день действительно будет теплым. Температура воздуха составит минус 9 - минус 11 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-753 миллиметра ртутного столба.

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