На покупку снегоуборочной техники в Новосибирске нужно 4,5 миллиарда рублей

Новосибирская прокуратура выявила нехватку средств на уборку снега. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирская прокуратура выявила нехватку средств на уборку снега. По подсчетам, для полной комплектации снегоуборочного автопарка городу необходимо 4, 5 миллиардов рублей. Однако в бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено только 100 миллионов рублей.

— Уже несколько лет подряд прокуратура констатирует ненадлежащее состояние автопарка и неукомплектованность спецтехники. Укомплектованность составляет только 36%. При этом треть в ограниченном или в нетрудоспособном состоянии. В 2020 году мы подключились к решению этого вопроса и заставили принять жесткие нормы, — пояснил первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов во время пресс-конференции с журналистами 2 марта.

По словам Бориса Крылова, областная прокуратура за прошлый год вынесла 17 дисциплинарных наказаний людям, ответственным за уборку снега на улицах. По материалам одной из проверок было даже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» за приемку невыполненных работ. Кроме того, были утверждены единая технологическая карта уборки дорог и требования к привлечению техники, а также отработан порядок приема снега на снегоотвале.

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