Будет ли Масленица в 2021 году в Новосибирске: в мэрии сделали заявление

В этом году сжигать чучело не будут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будет ли Масленица в 2021 году в Новосибирске - важный вопрос, который волнует сибиряков перед праздником. На него корреспондентам КП-Новосибирск ответили в мэрии города.

— В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Новосибирска, массовые масленичные гуляния муниципальными учреждениями культуры города Новосибирска на уличных площадках не запланированы, — рассказали КП-Новосибирск в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Вместо традиционных забав сибирякам предлагают посетить концерт: он состоится в последний день масленичной недели — 14 марта — в большом зале концертного комплекса имени Владимира Маяковского. Перед зрителями выступит ансамбль музыки «Дружина».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.