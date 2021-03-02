Будет ли Масленица в 2021 году в Новосибирске: в мэрии сделали заявление

В этом году сжигать чучело не будут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Будет ли Масленица в 2021 году в Новосибирске - важный вопрос, который волнует сибиряков перед праздником. На него корреспондентам КП-Новосибирск ответили в мэрии города.
— В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Новосибирска, массовые масленичные гуляния муниципальными учреждениями культуры города Новосибирска на уличных площадках не запланированы, — рассказали КП-Новосибирск в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Вместо традиционных забав сибирякам предлагают посетить концерт: он состоится в последний день масленичной недели — 14 марта — в большом зале концертного комплекса имени Владимира Маяковского. Перед зрителями выступит ансамбль музыки «Дружина».
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