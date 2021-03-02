В Новосибирске иномарка сбила школьника на зебре: мальчик в больнице

Иномарка сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, 2 марта, иномарка сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок попал в больницу.

— Сегодня, в 11:25, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Дачная в сторону улицы Плановая. Напротив дома №75 по улице Тимирязева он сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемого пешеходного переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенок попал в больницу после ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате произошедшего ребенка доставили в больницу с ушибами. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются. В Госавтоинспекции, также еще раз напомнили водителям о том, что приближаясь к пешеходным переходам, нужно снижать скорость.

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