Под Новосибирском железнодорожник спас мужчину из-под колес поезда

Железнодорожник спас мужчину, который едва не угодил под колеса поезда. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирской области железнодорожник спас мужчину, который едва не угодил под колеса поезда. Инцидент произошел накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.

— Дежурный по переезду Новосибирской дистанции им. П. Т. Семешко Сергей Федеров спас мужчину из-под колес поезда, предотвратив трагедию, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. — Инцидент произошел на остановочной платформе Западная площадка в Новосибирской области. За несколько секунд до приближения пассажирского поезда работник успел схватить и вытащить человека с пути.

За проявленный героизм сибиряк будет поощрен руководством Западно-Сибирской железной дороги.

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