Пробки в Новосибирске на вечер 2 марта 2021 года: в городе заторы на дорогах достигли 7-ми баллов

В городе из-за гололеда много аварий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Новосибирске на вечер 2 марта 2021 года образовались из-за сильной гололедицы на дорогах. О ней предупреждали сибирские синоптики. Судя по карте «2ГИС» на дороге много аварий, из-за которых и образовываются заторы.

— Пробки в городе достигли 7 баллов. Автомобили попали в пробку от площади Кондратюка и до проспекта Димитрова, а так же застрянут надолго, если поедут в сторону Фрунзе. От площади Калинина начинает образовываться пробка в сторону улицы Дуси Ковальчук, — сообщает сервис «2ГИС».

На левом берегу дела с пробками обстоят гораздо хуже. Затор уже образовался в конце Димитровского моста в сторону площади Энергетиков. Многие автомобилисты застряли в пробке от улицы Толмачевская до самой улицы Троллейной. На площади Сибиряков-Гвардейцев автомобили так же не могут быстро проехать.

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