Новосибирец так хотел выпить ранним утром, что сломал закрытую дверь пивной

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из пивной, расположенной на проспекте Дзержинского, поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 1 марта в 6.05 - была нажата тревожная кнопка. Бойцы ГБР прибыли на место вызова через 4 минуты и узнали от работников, что в магазин ломился пьяный мужчина. До прибытия ГБР он успел разбить стекло входной двери и скрыться.

Но, по всей видимости, жажда победила осторожность. Нисколько не смущаясь присутствия «гвардейцев», тот же мужчина вернулся и вновь попытался проникнуть в магазин - и был немедленно задержан. Бойцы ГБР передали его сотрудникам полиции, которым предстоит квалифицировать правонарушение.