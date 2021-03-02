В Новосибирске будут судить сотрудника СИЗО, пообещавшего заключенному купить смарт-часы

Суд начал рассматривать дело о взятке сотруднику СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начали судить сотрудника СИЗО. Его обвиняют в получении взятки. Он пообещал выполнить просьбу заключенного, взял деньги и обманул. Заседание по делу состоялось 1 марта.

— С декабря 2019 года по апрель 2020 обвиняемый работал младшим инспектором дежурной службы СИЗО-1. В это время он получил от одного из заключенных взятку в размере 4-х тысяч рублей. За вознаграждение он обещал передать ему смарт-часы. Однако устройство он не отдал, а деньги потратил на свои нужды,- говорится в сообщении Октябрьского районного суда.

Следующее заседание по делу состоится 13 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.