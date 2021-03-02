В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: среди них — 44-летний мужчина

От коронавируса за сутки умерли 8 пациентов.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Во вторник, 2 марта, стало известно о том, за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались мужчины в возрасте 44 года, 79 лет, две женщины в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 67 лет, 72 года, 74 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 452 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находится 91 человек, на ИВЛ — 16 пациентов.
За последние сутки инфекцию обнаружили у 115 человек, выздоровели 110 пациентов.
С начала вспышки коронавирусом заболел 35975 человек, в том числе 2031 ребенка, выздоровели 32995 пациентов.
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