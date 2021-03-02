Под Новосибирском в страшной аварии погиб водитель иномарки и пострадал 2-летний ребенок

Под Новосибирском в аварии погиб 49-летний мужчина. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Во вторник, 2 марта, в Черепановском районе произошло страшное ДТП. В аварии погиб мужчина, еще три человека, том числе 2-летний ребенок госпитализированы в больницу. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Около 9.00 на 135 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 26-летний водитель «Хонда Цивик», который двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска,по предварительной информации, пошел на обгон. В это время на встречной полосе ехала «Тойота Камри». Автомобили столкнулись. После чего отлетели в «Ниссан», — уточнили в ведомстве.

В результате столкновения на месте погиб 49-летний водитель «Камри». В больнице оказались водитель и двое пассажиров «Хонды».

На месте трагедии работаю полицейские и следователи.

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