Новосибирца оштрафовали на 20 тысяч рублей за полет в двухместном самолете над городом

Двухместный самолет незаконно поднялся в небо над Новосибирском. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске оштрафовали мужчину, который поднялся в небо над городом на двухместном самолете. Сибиряк не согласовал свой полет. Инцидент произошел 31 января. Подробности рассказали в Западно-Симбирской транспортной прокуратуре.

— Мужчина, который летал на «Аэропракте-22ЛС» в окрестностях Новосибирска, нарушил правила использования воздушного пространства. Это могло повлечь за собой разные негативные последствия, — уточнили в ведомстве.

За незаконный полет пилоту придется заплатить 20 тысяч рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Новосибирца оштрафовали за незаконный полет квадрокоптера над оперным театром. Мужчина запустил прибор в небо, забыв согласовать свои действия с уполномоченными органами. Ему пришлось заплатить 5000 тысяч рублей.

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